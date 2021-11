INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV PULGAR, PARTIRÀ PER IL CILE. NICO IN FORTE DUBBIO Aggiornamento sui due nazionali sudamericani della Fiorentina che al momento non sono a disposizione di Italiano ma sono stati convocati di recente dalle rispettive Selezioni: Pulgar, nonostante sia ancora infortunato (anche ieri zoppicava) in virtù della distorsione... Aggiornamento sui due nazionali sudamericani della Fiorentina che al momento non sono a disposizione di Italiano ma sono stati convocati di recente dalle rispettive Selezioni: Pulgar, nonostante sia ancora infortunato (anche ieri zoppicava) in virtù della distorsione... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi