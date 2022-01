PULGAR ALLA PORTA, AMRABAT MOLTO MENO: IL PUNTO

La girandola degli attaccanti, e che attaccanti, sembra essere già stata messa alle spalle in questo convulso finale di calciomercato invernale del 2022 e, nelle ultimissime ore, è tempo per la Fiorentina di sistemare il centrocampo con qualche uscita. Due i nomi in ballo ormai da diverso tempo: Sofyan Amrabat ed Erick Pulgar.

Se il primo fino a ieri, massimo ieri l'altro, sembrava il più vicino alla porta, il destino ha cambiato le carte in tavola: con l'approdo di Bentancur ormai di fatto solo da ufficializzare, è saltata la pista marocchina per il Tottenham. Ed ha preso vigore invece la candidatura del regista cileno per un addio già in questa finestra di calciomercato.

Dopo diversi corteggiamenti tra Italia, tra cui anche un possibile ritorno di fiamma del Bologna, ed estero l'accelerata decisiva sembra averla data infine il Galatasaray, più convincente del Marsiglia nella corsa di club stranieri. Il club turco, come vi abbiamo anticipato su queste pagine, ha infatti da poco raggiunto un principio d'accordo con la Fiorentina per il prestito con diritto di riscatto di Pulgar (QUI più dettagli).

Adesso manca solo il passo finale con l'entourage e l'affare si sbloccherà del tutto: di fatto, così, Pulgar tornerebbe a Firenze soltanto per prendere le ultime cose lasciate in città. Fresco di eliminazione dalla Coppa d'Africa, sarebbe perciò Amrabat a quel punto ad ereditare in rosa il posto di vice-Torreira, a meno di nuovi sviluppi in queste ultime ventiquattro ore, al momento però non nell'aria.