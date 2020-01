PROSPETTIVE FUTURE

Rocco Commisso è sempre stato chiaro su un punto: spendere sì, ma non a caso. E il braccio di ferro con il Comune di Firenze che sta andando in scena per la questione stadio ne è la riprova. Gli investimenti devono essere indirizzati al futuro, e ovviamente questo vale anche per il mercato dei giocatori. Infatti nella giornata di ieri se ne è parlato, con il tycoon convinto di voler puntare su pedine da cui ripartire da giugno, quando le ambizioni in entrata saranno - questa è la sensazione - più alte. Per adesso i nomi sono noti e di rosea prospettiva, l'intenzione è di andare a riempire un po' tutti i reparti, non solo uno.

Davanti rimane la candidatura di Patrick Cutrone per il quale sembrava esserci stato un rallentamento dovuto, pare, alla formula d'acquisto da parte dei viola. Ma l'impressione è che la trattativa sia comunque molto vicina alla fumata bianca, soprattutto considerando il sempre più probabile addio di Pedro che farebbe ritorno in Brasile (il difensore Walter Kannemann può essere una contropartita). Per il centrocampo Alfred Ducan rimane una prima scelta, anche se è tornato di moda il profilo di Franck Kessié per cui il Milan al momento chiederebbe circa 20 milioni di euro. Infine, da tenere sempre d'occhio il granata Kevin Bonifazi.