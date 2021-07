PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI A SINISTRA COL RIENTRO DI BIRAGHI

Seconda amichevole stagionale per la Fiorentina nel corso del ritiro di Moena. Oggi gli uomini di Italiano scenderanno in campo contro gli umbri della P. C4 Foligno. Tanta attesa per vedere nuovamente all’opera l’irriverente 4-3-3 dell’ex tecnico dello Spezia, ma anche per osservare i progressi dell’uomo sotto la lente d’ingrandimento, Dusan Vlahovic, il cui futuro è ancora tutto da definire. Non dovrebbero esserci grandi dubbi sotto il profilo dei titolari.

Inizialmente si era ipotizzata l’assenza di Biraghi (risentimento muscolare) e di Benassi, invece entrambi - secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it - sono regolarmente in gruppo per la seduta odierna. Nei prossimi minuti sarà più chiaro se hanno superato o meno i problemi fisici rimediati ieri. In difesa dovrebbero essere schierati Venuti sulla destra, Milenkovic e Ranieri al centro e uno tra Biraghi e Terzic sulla fascia sinistra. A centrocampo La Nazione ipotizza anche un utilizzo del gioiellino Krastev in regia, affiancato da Duncan e Agostinelli (anche se a questo punto non è da escludere l’impiego di Benassi). Inamovibile Vlahovic come punta dell’attacco, ai lati del serbo, potrebbero comparire due osservati speciali, ossia Saponara e Sottil.