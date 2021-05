PRIMAVERA, Riforma del campionato: si decide l'8/6

Niente di fatto - almeno per oggi - per quanto riguarda la riforma del campionato Primavera. Come noto infatti, uno dei temi che doveva essere discusso nel corso del Consiglio Federale andato in scena stamattina era quello relativo al cambio del format del Primavera 1 che dalla stagione 2021/22 potrebbe passare da 16 a 18 squadre.

Una novità che interesserebbe in modo diretto la Fiorentina visto che - qualora arrivasse l'ok - ci sarebbe il blocco delle retrocessioni per l'attuale stagione (andrebbe in Primavera 2 solo l'ultima in classifica, ovvero l'Ascoli già di fatto retrocesso) con big del calibro di Torino, Lazio e appunto i viola che sarebbero salve a tavolino (la squadra di Aquilani si trova infatti da un paio di settimane in zona playout dopo cinque sconfitte consecutive, 17 gol subiti e solo uno segnato e rischia la relegazione nel Primavera 2).

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it tuttavia, la proposta di modifica al regolamento del campionato Primavera non è stata presa in esame nel Consiglio federale di oggi: l’argomento dovrebbe essere affrontato in data 8 giugno con il Presidente Federale. Ancora tre settimane di attesa, dunque, e si saprà qualcosa di più.