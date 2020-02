PRIMAVERA, Più e meno della sfida con la Juve

I PIÙ

KUKOVEC Solo per l'importante gol ch etiene in corsa i viola. Primo tempo distratto, spreca un paio di tiri in avvio di gara poi sparisce un po' ma al 5' della ripresa segna il gol decisivo, che porta al pareggio. Tra l'altro a fare l'assist da fuori area sul secondo palo è Fiorini, che ha un po' lo stesso percorso

DUTU Buona prestazione con la Fiorentina che ha corso pochi pericoli, tanto che il gol avversario è arrivato in una delle poche occasioni in cui i bianconeri nel primo tempo sono arrivati in area. Difensore grintoso e che imposta, in attacco ha avuto due occasioni d'oro, in rovesciata al 33' e di testa al 10' della ripresa.

FRUK Oggetto misterioso del mercato della passata gestione, ha recuperato dall'infortunio e cresce in minutaggio e prestazioni partita dopo partita, nonostante a volte si faccia vedere poco, soprattutto nella ripresa, tanto che Bigica lo toglie alla mezz'ora.

PONSI Una partita in crescendo. Pronti, via, va subito al tiro costringendo Israel ad alzare oltre la traversa una palla velenosa. Ma è nella ripresa che dà il meglio, salendo e innescando spesso i compagni sulla sinistra.

I MENO

FIORINI Si salva per il passaggio in occasione del gol, ma a centrocampo ha perso un paio di palloni che potevano costare cari nel primo tempo, poi a dire il vero nella ripresa rischia meno. Troppe sbavature.

ED. PIEROZZI Poco brillante in fase di spinta, qualche battuta d'arresto in fase difensiva. Non la sua gara migliore, a cercare il pelo nell'uovo visto che grandi insufficienze non ci sono