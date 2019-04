PRIMAVERA, Oggi la gara con l'Empoli

Il Torneo di Viareggio entra nel vivo. Oggi iniziano gli ottavi di finale, scontri ad eliminazione diretta. La Fiorentina di mister Semplici, dopo un buon esordio nel girone eliminatorio, nel quale si è classificata prima a pari merito con il Vicenza, in virtù della migliore differenza reti, affronterà i cugini dell’Empoli. Una gara difficile, fra due delle realtà più belle a livello giovanile. Oggi alle 15. Dallo Stadio Pini di Viareggio i ragazzi della Fiorentina cercheranno di strappare il pass per i quarti di finale. Mister Semplici potrà contare su Kenneth Zohore, gigante danese arrivato a Firenze duranti gli ultimi giorni di mercato, alla ricerca del suo primo gol con la maglia della Fiorentina. Dopo la squalifica torneranno a disposizione Matos e Gondo, con il primo pronto a riprendersi il suo posto in campo. Un’assenza pesante sarà quella di Acosty, che ha riportato una lesione ai muscoli della coscia, che come confermato da mister Semplici, costringerà l’attaccante ghanese a saltare il resto del torneo. Rozzio dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa al fianco di Empereur, con Ashong e Bittante esterni. In porta fiducia a Svedkauskas, mentre la linea mediana sarà composta da Agyei, Baccarin e Panatti, con Matos e Campanharo a supporto di Zohore.