PRIMAVERA, Fiore-Juve 2-1: vittoria amara, Viola è 3ª

53' - Finisce qui la partita: la Fiorentina vince 2-1 ma è terza in classifica. Affronterà nei playoff la Roma

49' - Brutte notizie da Torino... gol del Toro: 3-2, adesso i granata sono secondi e la Fiorentina è di nuovo terza. Al momento farebbe i playoff

47' - Pazzesco Sene! Si divora in contropiede il gol del 3-1! Con lo scavetto a tu per tu con Scaglia manda fuori...

45' - Assegnati 7' di recupero

42' - Nel frattempo pareggio del Torino contro l'Empoli: ora la gara è sul 2-2...

37' - Ultimo cambio viola: nella Fiorentina fuori Capasso e dentro Vigiani

35' - Mancini alto! La Juve a un passo dal 2-2! Contropiede sulla destra, palla al centro e l'attaccante manda alto...

30' - Quarto cambio per la Fiorentina: Aquilani manda in campo Harder al posto di Vitolo

26' - Contropiede viola con Sene che però sbaglia di tutto, come al solito: l'azione si perde.

24' - Traversa di Berti! Su un'azione dalla sinistra, il neo entrato centra il legno più in alto: che sfortuna per la Fiorentina...

23' - Miracolo di Scaglia su Comuzzo! Corner dalla destra per i viola, salta prima di tutti il centrale viola ma il portiere della Juve si immola

21' - Nel frattempo il Torino dimezza lo svantaggio: Torino-Empoli 1-2.

19' - Cambi anche nella Juventus: dentro Moruzzi e Ripani ed escono Roui e Maressa

18' - Tre cambi per la Fiorentina: Aquilani manda in campo Berti e Presta ed escono Nardi e Distefano

9' - Fallo di Dellavalle su Sene: giallo per il bianconero, da poco entrato in campo. Fiorentina che spinge alla ricerca del 3-1

4' - GOL DELLA JUVE. Huijsen di testa dimezza lo svantaggio. E' 2-1 ora al Torrini

2' - A un passo dal 3-0 la Fiorentina: tiro a giro di Distefano che finisce di poco fuori dando l'effetto del gol

1' - Via al secondo tempo: nei viola dentro Gentile al posto di Krastev. Nella Juventus dentro Dellavalle per Citi.

=== INTERVALLO ===

47' - Dopo due minuti finisce il primo tempo tra Fiorentina e Juventus, con i Viola in vantaggio per 2 reti a 0.

42' - Novità importantissime da Torino, con l'Empoli che va sul 2-0 e avvicina sempre di più la squadra Viola alle semifinali.

35' - Esce Turco per infortunio. La Juventus dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più pericolosi. Al suo posto Mbangula.

27' - Fiorentina in totale controllo, Juventus in balia del gioco della squadra di Aquilani.

16' - Importanti novità da Torino, con l'Empoli in vantaggio sui granata. Con questi risultati la Fiorentina si piazzerebbe al secondo posto e andrebbe direttamente alle semifinali dei playoff scudetto.

13' - GOOOOOOOL, RADDOPPIO FIORENTINA. Grande azione di Ciro Capasso, che scappa via sulla destra e mette in mezzo per Distefano che non sbaglia e fa 2-0.

12' - Occasione Juventus. Turco parte da destra e si accentra di sinistro, ma la palla esce al lato senza creare particolari pericoli.

10' - La squadra di Aquilani imposta da dietro, la Juve resta dietro in attesa.

4' - Risposta della Juve che entra in area di rigore per pressare, ma la retroguardia Viola respinge fuori il pallone.

3' - GOOOOOL, Fiorentina in vantaggio con la rete di Amatucci. Grande tiro a giro di destro che si insacca alle spalle di Scaglia. Momentaneamente Viola alle semifinali del playoff scudetto.

1' - Si parte al Torrini di Sesto Fiorentino, inizia la sfida tra Fiorentina e Juventus.

Inizia in questi istanti la sfida tra Fiorentina Primavera e i pari età della Juventus, valevole per l'ultima giornata della regular season. Obiettivo vincere per arrivare secondi in classifica e volare direttamente alle semifinali scudetto. Di seguito le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Tognetti; Biagetti, Krastev, Comuzzo, Favasuli; Nardi, Amatucci, Vitolo; Capasso, Sene, Distefano. All. Aquilani.

JUVENTUS (4-4-2): Scaglia; Savona, Huijsen, Citi, Rouhi; Maressa, Hasa, Nonge, Yildiz; Mancini, Turco N.. All. Montero.