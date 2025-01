PRIMAVERA, Domani in campo alle 16 con la Cremonese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo l'anticipo di ieri tra Juventus e Sampdoria (0-2 il finale a sorpresa a Vinovo), proseguirà oggi il 21° turno del campionato Primavera, seconda giornata del girone di ritorno: la Fiorentina scenderà in campo solo domani, quando alle ore 16 affronterà al Viola Park la Cremonese. I viola, reduci dal prezioso successo di domenica in trasferta contro il Milan (0-1 con rete decisiva dopo soli 40" di Rubino), vanno a caccia della terza vittoria di fila nella speranza di avvicinare il primo posto in classifica, distante ora appena due punti.

Ievoli e soci sono infatti terzi a quota 38 punti mentre la coppia in testa al campionato è formata da Roma e Sassuolo, ferme a 40 lunghezze. La sfida (che sarà trasmessa da Sportitalia) sarà arbitrata dal signor Lovison della sezione di Padova.