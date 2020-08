PRIMAVERA, Addio ai 2000. E tanti 2001 restano

Sono tanti i giocatori della Primavera che, ultimata la stagione 2019/20 con il trionfo in Coppa Italia, dovranno salutare il settore giovanile della Fiorentina per raggiunti limiti di età. In tal senso in queste ore la società viola, con il dt Valentino Angeloni e la sua squadra scouting, sta valutando assieme a mister Aquilani quale sia la soluzione migliore in particolare per i classe 2001 che potrebbero restare ancora una stagione nel vivaio da fuori quota.

Sicuramente lasceranno Firenze i 2000 Simonti (lo vuole la Pistoiese), Koffi, Beloko e Hanuljak, mentre come detto per ciò che riguarda i giocatori nati un anno dopo sono in corso una serie di attente valutazioni. I 2001 che sono certi di salutare Firenze sono al momento Edoardo Pierozzi (LEGGI QUI) ed Alessandro Lovisa (LEGGI QUI), ma sembrano in uscita anche l’attaccante Spalluto e Fruk, che potrebbe tornare in Croazia. Per gli altri 2001 - in virtù di un’annata, la scorsa, molto strana in cui molti profili non hanno avuto una crescita completa - l’obiettivo del club al momento è quello di mantenere tutti in viola. È il caso di Chiorra, Ponsi, Fiorini, Niccolò Pierozzi, Dutu e Chiti.