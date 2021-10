PRESTITI, Montiel è ai margini. Ranieri-Spalluto...

Nel weekend in cui uno dei recenti prestiti si è rivelato decisivo nella vittoria della Fiorentina sul Cagliari, vediamo come è andata la settimana dei giocatori di proprietà dei viola in prestito in Italia ed Europa, sperando che qualcuno possa ripercorrere le orme di Riccardo Saponara.

Sabato agrodolce per Luca Ranieri: il difensore classe ’99 ha infatti segnato il suo primo gol tra i professionisti sfruttando un assist dell’ex Fiorentina Franck Ribery; una rete, quella del momentaneo 1-4, che non è servita però alla Salernitana, sconfitta in casa dall’Empoli per 4-2 nella prima di Colantuono dopo l’esonero di Castori. Oltre al gol una buona prestazione per Ranieri, schierato ancora una volta da esterno di sinistra nel 3-5-2 dei campani. Nella stessa partita solo dieci minuti da subentrante per Szymon Zurkowski, col centrocampista dell’Empoli che non è riuscito a incidere.

Scendendo di categoria, Gabriele Ferrarini, nel pari a reti bianche del Perugia a Lecce, ha il merito di aver limitato uno degli esterni più in forma del campionato (Di Mariano), annullandolo per tutta la gara. Giornata no invece per Gabriele Gori: l’attaccante del Cosenza risente della prestazione opaca di tutta la squadra e, insieme al compagno Caso, non è mai davvero in partita nella sconfitta dei rossoblù col Benevento (3-0 per i campani). A Cremona sembrano essersi perse le tracce di Christian Dalle Mura: il diciannovenne prodotto del vivaio viola non solo non ha ancora giocato un minuto in stagione con la maglia della Cremonese, ma è anche rimasto fuori dall’elenco dei convocati nelle ultime due partite dei grigiorossi.

Dando uno sguardo alla Lega Pro, una buona notizia per i giovani viola: l'attaccante classe 2001Samuele Spalluto alla quarta presenza (tutte da subentrante) ha siglato la sua prima rete tra i professionisti nella vittoria di martedì scorso degli umbri sulla Carrarese; un tocco sotto misura dopo un rimpallo in area che è valso il 4-0 con cui i rossoblù hanno battuto i toscani. L’esperienza di Tofol Montiel a Siena è invece, per ora, da dimenticare: solo 98 minuti giocati in due mesi (un gol all'esordio, poi il vuoto), esclusione anche nell’ultimo pareggio dei bianconeri col Pescara e un rapporto, quello con mister Alberto Gilardino, mai sbocciato. Chissà che l’esonero dell’ex attaccante della Fiorentina, ufficializzato da poche ore, non apra più spazi per l’esterno spagnolo. Sempre in terza divisione, continua la crescita di Eduard Dutu l'Aquila l'Montevarchi: la squadra di mister Malotti ha perso nuovamente contro la Pistoiese, ma le prestazioni del difensore sono in crescendo, tanto da spingere il tecnico dell'Aquila ad elogiarlo per le qualità "fuori categoria".

Chiudiamo con i due giocatori della Fiorentina protagonisti fuori dai confini italiani: Christian Kouame torna al gol con l’Anderlecht: controllo orientato e gran sinistro da dentro l’area di rigore che vale la rete del momentaneo 3-1 contro il Beerschot (la gara finirà 4-2 per i bianco-malva); terzo gol con il club belga a coronamento di una prestazione convincente dell’attaccante ivoriano.

Jacob Rasmussen vive invece una settimana di gioie e dolori: se infatti la vittoria in Conference League del suo Vitesse contro il Tottenham segna una delle serate storiche del club giallonero (pressoché perfetta la prestazione del classe ’97, che riesce ad ingabbiare per tutta la gara Bergwin e Bryan Gil), la sconfitta all’ultimo minuto in campionato contro la Go Ahead Eagles è una beffa per il danese ed i suoi.