PRESTITI, Magia di Sabiri su punizione. Gli altri...

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

Reti bianche in Serie B nelle gare che hanno visto coinvolti i giovani viola in prestito. La Reggiana di Bianco non va oltre lo 0-0 a Brescia, con il centrocampista della Fiorentina rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Imprescindibile ormai per Alessandro Nesta, con Bianco che ripaga sempre la fiducia del proprio mister con prestazioni più che sufficienti. Stesso risultato anche a Terni nella sfida tra Ternana e Lecco. Nei rossoverdi, ancora in piena zona playout, 90 minuti per Lucchesi, autore di una prova tutto sommato positiva, e Amatucci, che nonostante l’ammonizione rimediata a pochi minuti dall’inizio dell’incontro, giganteggia per gran parte del secondo tempo. Pochi minuti invece concessi a Distefano da Mister Breda, mentre Dalle Mura è rimasto tutta la partita in panchina.

SERIE C

In Serie C, purtroppo, i giovani viola in prestito continuano a non incidere con le proprie squadre. Soltanto pochi scampoli di partita per i 4 giocatori della Fiorentina che hanno preso parte alle gare del weekend. Dal punto di vista del minutaggio quello a cui va meglio è Davide Gentile. Il difensore centrale ora al Fiorenzuola è entrato al 64’ per difendere il vantaggio ma ha subito - pur senza colpe - la rete del pari della Virtus Verona. C’è ancora meno spazio per Eljon Toci nella sconfitta della sua Pro Sesto contro il Trento. L’attaccante albanese è entrato al 78’ senza riuscire a dare ai suoi il sussulto sperato, ma anzi venendo anche ammonito sul finale. Pochi minuti, infine, per Edoardo Pierozzi, con il Cesena che ha battuto 2-0 il Pineto Calcio, e per Filippo Guidobaldi, con la sua Recanatese vittoriosa contro Vis Pesaro. Entrambi sono entrati al 84’.

ESTERO

Magia direttamente su punizione per Abdelhamid Sabiri, che torna al gol dopo 5 mesi e permette al suo Al-Fayha di vincere per 3-2 contro Abha Club e allontanarsi dalla zona retrocessione. Non va oltre l’1-1 l’Hajduk Spalato, che adesso potrebbe subire il sorpasso al secondo posto dalla Dinamo Zagabria. Per Brekalo degli ottimi 90 minuti impreziositi dall’assist per la rete del pareggio. Stesso risultato anche per il Farul Costanta di Louis Munteanu, contro l’Otelul. Il centravanti romeno non è riuscito a incidere sulla gara ma si è comunque conquistato il calcio di rigore del vantaggio. Novanta minuti, infine, anche per Kokorin con i ciprioti dell’Aris Limassol. L’attaccante russo era riuscito ad andare in gol ma il VAR ha annullato tutto, con i suoi che alla fine sono stati sconfitti per 1-2 dall’Omonia.