PRESTITI, Debutta Dalle Mura, che gol di Maleh

Come ogni lunedì, vi portiamo in giro tra Italia ed Europa per monitorare il rendimento dei giocatori di proprietà della Fiorentina- escludendo quelli vincolati da un obbligo di riscatto da parte del club beneficiario.

Per quanto riguarda il campionato di Serie A, pesante sconfitta del Cagliari di Alfred Duncan nello scontro salvezza contro lo Spezia: al Picco, il centrocampista ghanese, schierato da Semplici davanti alla difesa, soffre il dinamismo del centrocampo spezzino ed evidenzia difficoltà in impostazione, uscendo a 10 dalla fine dopo una prova sotto la sufficienza.



SERIE B: Le buone notizie dai viola in prestito arrivano dalla Serie B: dopo qualche scampolo di partita nell’ultimo mese, Christian Dalle Mura fa il suo debutto dal primo minuto tra i professionisti nella gara tra Reggina e Chievo, terminata 1-1: schierato da centrale nella difesa a 4 dei calabresi, il classe 2002 soffre il duello con un attaccante esperto come Djordjevic ma nel corso della gara cresce insieme alla sua squadra e dimostra di poter già stare a questi livelli. Chi continua a crescere costantemente è Youssef Maleh: il centrocampista del Venezia inanella due prove di assoluto livello, dimostrandosi uno dei centrocampisti migliori del torneo; nella sconfitta interna col Lecce, Maleh è tra i miglior dei suoi, abbinando alla consueta quantità in mezzo al campo anche inserimenti offensivi di qualità e segnando il gol del momentaneo 2-2 con un sinistro al volo d’autore. Il 22enne che a giugno verrà a Firenze replica l’ottima prova anche nel weekend, quando i veneti sbancano il Brianteo di Monza con un 4-1 che permette loro di avvicinare i biancorossi terzi in classifica, adesso distanti 1 punto; anche contro la squadra di Brocchi Maleh è tra i più in palla dei lagunari, spacca ripetutamente le linee avversarie con i suoi consueti break palla al piede e va vicino per due volte al quarto gol in campionato, concludendo una settimana super che in parte riscatta la delusione per la mancata convocazione all’Europeo Under-21.

Sarà invece protagonista in Slovenia con gli azzurrini Luca Ranieri: il centrale della Spal, tenuto inizialmente a riposo nella gara di lunedì a Pisa, è costretto ad entrare a freddo dopo 25 minuti a causa dell’infortunio di un altro ex-viola, Nenad Tomovic, e vive una serata, personale e di squadra, decisamente difficile, con i ferraresi che escono dall’Arena Garibaldi con un passivo di 0-3; Ranieri ed i suoi si riscattano però pochi giorni dopo: nel match della 30esima giornata contro il Cittadella, la squadra di Marino torna alla vittoria ed il numero 3, autore di una prova solida in difesa, mette lo zampino nel gol decisivo di Floccari: un suo colpo di testa in alleggerimento diventa infatti un lancio su cui l’ex-attaccante della Lazio si avventa per l’1-0 biancoazzurro ed il primo assist per il classe ’99.

Buoni segnali arrivano anche da Empoli, dove Aleksa Terzic e Szymon Zurkowski continuano ad essere protagonisti nella cavalcata verso la A degli azzurri, che vincono le due gare casalinghe contro Pordenone ed Entella col risultato di 1-0: nel turno infrasettimanale il difensore serbo rimane a riposo, mentre il centrocampista polacco gioca 75 minuti ad alti livelli; sabato, contro l’Entella, i ruoli si invertono: Terzic riprende il suo posto sulla corsia sinistra disputando una gara attenta dietro e propositiva in avanti, mentre Zurkowski parte dalla panchina ed entra a 20 dalla fine. Dal campionato cadetto l’unica nota negativa per i viola è la situazione di Michele Cerofolini: il portiere della Reggiana, rimasto a lungo fermo per un problema fisico, durante la sua assenza si è visto soffiare il posto da Venturi e, adesso che è ritornato in gruppo, mister Alvini sembra continuare a preferirgli Venturi, come dimostrano le due panchine in settimana per l’ex-viola. Chiudiamo il “Giro d’Italia” dando un’occhiata anche alla Lega Pro: fari puntati sull’ottima stagione di Petko Hristov, centrale di proprietà della Fiorentina; il 22enne bulgaro, da anni colonna della nazionale Under-21 del suo paese, è uno delle rivelazioni della squadra di Francesco Modesto, tra le miglior difese della categoria ed attualmente al secondo posto in classifica dopo una striscia di risultati utili che dura da fine dicembre.

ESTERO: Varcando i confini ed andando in Francia, continua la stagione altalenante del Marsiglia di Pol Lirola: il cambio di allenatore (fuori Villas Boas, dentro Jorge Sampaoli) sembrava aver dato la scossa all’ambiente marsigliese, con l’ex-CT dell’Argentina che aveva messo subito Lirola al centro del suo progetto, tant’è che in settimana l’esterno spagnolo aveva espresso il suo desiderio di rimanere in Francia anche nella prossima stagione. Nel weekend è arrivato però un ko pesante, sia per la classifica che per il morale; nel Derby del Mare contro il Nizza, 90 minuti opachi per il ’97 spagnolo, schierato come tornante di destra e preso spesso d’infilata dalla squadra di casa, che si è imposta per 3-0. Alban Lafont ed il suo Nantes sprecano invece l’occasione per tirarsi fuori dalla zona retrocessione: i gialloverdi, nel match di ieri sera contro il Lorient, rimangono in vantaggio fino a 2 minuti dalla fine, quando una punizione dai 40 metri di Laurienté fa fare una brutta figura al portiere del Nantes e regala l’1-1 ad i suoi, che rimangono quartultimi con un punto di vantaggio sui canarini.

Give Lauriente his Puskas award now. pic.twitter.com/kevy3Fb9nz — ANI (@Ani7II) March 21, 2021

Chiudiamo il giro dando uno sguardo ai campionati “di nicchia”: il Vitesse di Jacob Rasmussen (90 minuti senza sbavature nel pareggio a reti bianche col Willem II) centra il quarto risultato utile consecutivo e si conferma la quarta forza del campionato olandese; in Danimarca, Kevin Diks si riscopre regista: nell’1-1 del suo Aahrus contro il Brondby, a causa dell’emergenza a centrocampo, il difensore olandese viene schierato per la prima volta davanti alla difesa, cavandosela discretamente in un ruolo mai svolto. In Svizzera, si rivede Zekhnini: smaltito un problema fisico che lo ha costretto ai box per più di 2 mesi, il centrocampista norvegese torna nell’elenco convocati nel match del suo Losanna contro il San Gallo, senza però giocare neanche un minuto nella pirotecnica vittoria dei suoi (4-3 finale).