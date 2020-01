PRESTITI, Dal muro Lafont a bomber Gori: il punto

Quest’anno i prestiti della Fiorentina si possono trovare letteralmente in tutto il mondo: si passa dalla Lega Pro alla Francia, passando per il Brasile arrivando fino al Kuwait.

In Serie A troviamo Riccardo Saponara, che sta affrontando una stagione tutt’altro che semplice al Genoa. L’ex Empoli ad oggi ha collezionato appena 4 presenze in campionato partendo titolare appena in due occasioni. Il club di Preziosi, infatti, starebbe pensando di interrompere il prestito già a gennaio. In vista del mercato di riparazione il Lecce avrebbe messo gli occhi su di lui e il club pugliese potrebbe essere un'ottima opportunità per ritrovare minutaggio. Cristiano Biraghi, invece, all’Inter sta collezionando ottime prestazioni alternate a panchine. Il terzino è comunque riuscito a sfornare due assist e ben quattro presenze in Champions League.

In Serie B, invece, i viola possiedono solo due prestiti. Sia Trovato del Cosenza che Pinto nella Salernitana non hanno praticamente mai toccato il campo. Il primo potrebbe anche trasferirsi alla Virtus Francavilla per trovare più spazio.

In Lega Pro Meli e Lakti sono diventati due punti di riferimento del Gubbio. Gabriele Gori nell’Arezzo sta svolgendo una super stagione. Il classe ‘99 ha trovato la via del gol per ben 6 volte fornendo anche due assist. Non male anche Ferrarini alla Pistoiese che in 17 presenze ha collezionato tre assist e siglato un gol.

Passando all’estero più precisamente in Ligue 1 c’è Alban Lafont che sta facendo una grandissima stagione al Nantes. L’ex numero uno viola su 19 presenze ha subito 18 gol mantenendo la porta inviolata per ben 8 volte. Graiciar e Hancko, invece, si stanno facendo valere nello Sparta Praga. A gennaio farà ritorno a Firenze anche Maxi Olivera che il Club Olimpia, però, vorrebbe trattenere. Kevin Diks, finito in Olanda all’Aarhus, è ancora alle prese con qualche infortunio. Mentre Amidu Salifu non riesce ancora a trovare spazio nel campionato del Kuwait.