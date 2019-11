PREMIO TOP FV, Classifica alla sosta: primo Castrovilli

Arrivati all'ultima sosta prima della fine del 2019, come da consuetudine è tempo di tracciare un'altra linea a tirare nuove somme. Lo facciamo anche per quanto riguarda il Premio Top FirenzeViola.it (QUI il regolamento completo), la speciale manifestazione annuale sul nostro sito cominciata dallo scorso anno, in cui ha vinto Federico Chiesa: il dominatore della scorsa edizione sta faticando a ripetersi, e per adesso veleggia lontano dalla vetta, solamente al sesto posto. In testa c'è invece Gaetano Castrovilli, autentica rivelazione di questo avvio a tinte viola, e capace di sfruttare lo stop di tre giornate inflitto a Ribery per allungare in classifica sul francese, secondo alle sue spalle. A chiudere il podio provvisorio c'è il portiere Bartlomiej Dragowski, davanti alla coppia composta dal nuovo arrivo Martin Caceres e dal giovanotto in rampa di lancio Dusan Vlahovic. Ecco la graduatoria completa, quando sono state completate dodici giornate di Serie A, più un match di Coppa Italia.

Castrovilli 140

Ribery 85

Dragowski 50

Caceres e Vlahovic 30

Chiesa e Venuti 20

Milenkovic 15

Badelj, Pulgar e Sottil 10

Dalbert 5