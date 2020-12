PRECEDENTI, Da Salah a Osvaldo. Tabù Stadium

Il 2020 della Fiorentina si chiude con la gara più attesa ma anche la trasferta più complicata del calendario: i viola per uscire da un momento complicato hanno bisogno di una gran prestazione contro la Juventus e la classifica impone di tornare da Torino con qualche punto, missione che, guardando i precedenti, appare un’impresa.

Da quando i bianconeri giocano allo Stadium (2011), i viola in campionato non sono mai usciti da lì con un punto (9 sconfitte in altrettante trasferte). Se si allargano i precedenti anche alle gare di coppa troviamo l’unica vittoria viola nel nuovo stadio dei bianconeri: si tratta della semifinale d’andata della Coppa Italia 2015 e la Fiorentina allora guidata da Montella si impose per 2-1 sulla Juve di Allegri trascinata da una prova strepitosa di Mohamed Salah (indimenticabile il primo dei due gol dell’egiziano, un coast-to-coast di 60 metri terminato con un sinistro sotto l’incrocio); un anno prima, sempre allo Stadium, i viola pareggiarono 1-1 grazie ad una rete di Mario Gomez in un match valido per gli ottavi di finale dell’Europa League 2014; in entrambe le occasioni i bianconeri riuscirono però a ribaltare la sfida nel ritorno al Franchi e passare il turno.

Per l’ultima vittoria dei gigliati a Torino bisogna tornare ancora più indietro nel tempo e cambiare stadio: si giocava all’Olimpico, era il marzo 2008 e una Fiorentina indomabile riuscì ad imporsi nei minuti finali per 3-2 sulla Juve; a guidare la rimonta dei viola c'erano in campo Papa Waigo e Osvaldo, in panchina Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi nella sua prima esperienza coi viola ha affrontato la Juventus in 8 volte vincendo solo in quell’occasione, per il resto 3 pareggi e 4 sconfitte. L'allenatore è alla ricerca della prima vittoria dal suo ritorno a Firenze, ed è proprio contro la Juventus che è arrivato l'ultimo successo di Prandelli in Serie A (marzo 2019 quando il tecnico siedeva sulla panchina del Genoa).

Nella sua storia la Fiorentina ha vinto solo 6 gare sul campo della Juventus sugli 81 precedenti, completati da 20 pareggi e 55 vittorie della vecchia Signora. L’ultima nel match dello scorso gennaio, quando la formazione di Sarri si impose 3-0 sui viola in una gara condizionata da alcune decisioni arbitrali che fecero infuriare Commisso. Se si guardano tutti i precedenti in Serie A tra le due squadre, il bilancio sorride sempre ai bianconeri: 162 gare giocate, 78 vittorie per la Juventus, 51 pareggi e 33 vittorie dei gigliati. L’ultima volta che la Fiorentina è riuscita a battere la Juve era il gennaio 2017: al Franchi decisero l’incontro Badelj e Kalinic per il 2-1 finale dei padroni di casa, completato dalla rete di Higuain.