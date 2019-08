PRADÈ, Franck darà carisma a tutti. Il 20/6...

Presente al fianco di Franck Ribery nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore viola, anche il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha voluto prendere la parola per introdurre l'arrivo del francese e fare il punto sulle altre trattative di mercato del club. Ecco le sue parole: "La prima cosa che devo fare è ringraziare il presidente Commisso che ci ha permesso di fare un'operazione che sembrava impensabile. Intorno al 20 di giugno mi sono sentito con Luca Toni che mi ha chiesto cosa volessi fare a Firenze: io gli ho detto che volevo riportare entusiasmo e lui mi ha detto che dovevo prendere Ribery perché aveva tanta voglia di giocare e vincere. Ho pensato che fosse una cosa giusta e il 25 di giugno per la prima volta ho parlato con Franck ed è impossibile non innamorarsi di lui: Ribery è un valore aggiunto per tutto il nostro movimento perché questo giocatore si porta dietro la vittoria, il carisma, l'essere vincenti: ci ridà entusiasmo a tutti e sono convinto che trasmetterà la sua professionalità e il suo carisma a tutti i giovami"

Sul colpo Ribery: "Non ci ho mai creduto fino in fondo... lo chiamavo sempre, mattina e sera... per fargli capire che io c'ero. E' stata una sorpresa enorme portare a termine questa trattativa. Coi procuratori abbiamo chiuso alle 2 di notte con un sì che non era sì... ma alla fine anche grazie alla moglie ce l'abbiamo fatta".