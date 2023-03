POULE SCUDETTO FEMMINILE: FIORENTINA SURCLASSATA DALLA ROMA. L’EX ARONSSON ACCUSA LA SOCIETÀ MA POI RITRATTA

Il focus del martedì sul calcio femminile a cura di Firenzeviola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come si suol dire: errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Di sicuro non c’è frase migliore per descrivere l’avvio della Fiorentina Femminile nella poule scudetto. Sia chiaro, si sapeva che l’ostacolo Roma poteva essere insormontabile, ma subire una nuova goleada frutto dell’ennesima gara giocata senza grinta e con un atteggiamento arrendevole non è accettabile. Ed era proprio al fine di evitare questo che si era incentrato il lavoro di preparazione svoltosi nel ritiro di Tirrenia della scorsa settimana. Vedere la squadra di Panico umiliata nuovamente nel confronto contro la Roma ha fatto scattare la rabbia nel tifo viola. Basta scorrere i commenti sui social sotto le dichiarazioni dell’allenatrice Patrizia Panico per comprendere l’umore della piazza viola.

Bastano undici minuti alle giallorosse di Spugna per portarsi in vantaggio con l’ex Valentina Giacinti. Arrivano poi i sigilli di Giugliano, ancora Giacinti e il colpo di testa dell’austriaca Wanninger che porta le ospiti sullo 0-4. Nella ripresa arriva il goal della bandiera per la Fiorentina con l’islandese Jóhannsdóttir, che avrebbe sui piedi anche la palla del 2-4 con la difesa della Roma che salva sulla linea. Sarà l’unico sussulto viola prima della manita che sopraggiunge al settantasettesimo con Glionna che batte Schroffenegger vis a vis. All’ottantunesimo viene espulsa Zamanian che lascia le proprio compagne in dieci chiudendo un inizio da incubo per la Fiorentina in questa seconda parte di stagione.

Lasciando da parte un attimo il discorso sul campionato, concentriamoci brevemente sul breve caso che ha coinvolto Ronja Aronsson. La calciatrice svedese ha passato sei mesi a Firenze (Tra gennaio e giugno 2022 ndr) che, dal punto di vista calcistico, non sono stati tra i più belli di ricordare. È vero che la squadra era in piena lotta per non retrocedere ma è altrettanto vero che, secondo il difensore scandinavo, vigeva una situazione pesante anche durante gli allenamenti. Le parole usate dall’ex terzino gigliato descrivono atteggiamenti non consoni da parte del vecchio staff tecnico di Panico (sostituito in toto la scorsa estate), le cui terminologie erano offensive e dispregiative nei confronti delle ragazze. Bastano un paio d’ore però per far rientrare il caso. Perché se è vero che Aronsson nel suo primo mese in viola ha imparato parole non consone al vocabolario italiano, è altrettanto vero che qualcuno ha pensato bene di tradurre erroneamente tali termini così da far scoppiare una vera bomba e ingrossarsi qualche lettore. Alla fine però è la stessa calciatrice svedese a smentire il tutto e svelare il malinteso.

Tornando al calcio giocato, se lo scudetto pare ormai quasi cucito sulle maglie della società di Dan e Ryan Friedkin, la lotta per il secondo posto si fa più intrigante. Con l’Inter a riposo, l’altro duello della poule scudetto ha messo di fronte Juventus e Milan. Le rossonere, nella prima parte di stagione, sono riuscite in entrambe le occasioni a fare lo sgambetto alle ragazze allenate da Montemurro. Stavolta però non c’è stata gara: bianconere in vantaggio con Beerensteyn e raddoppio di Caruso su rigore in pieno recupero. Discorsi aperti anche per quanto riguarda le sfide salvezza: il Sassuolo si è imposto per 3-0 sulla Sampdoria, sempre più ultima - reti di Jane, e delle ex viola Sabatino e Clelland -, mentre il Pomigliano ha regolato il modesto Parma per 4-1 – a segno Martinez per le campane, pareggio delle ducali con Lazaro poi due volte Taty Sena e sigillo finale di Corelli. Ha riposato il Como di De La Fuente che il prossimo fine settimana andrà a Bogliasco a giocarsi la permanenza nel massimo campionato.

Di seguito i tabellini delle partite e la classifica aggiornata:

Poule scudetto:

Fiorentina-Roma 1-5

Juventus-Milan 2-0

Riposa: Inter Women

Poule salvezza:

Sassuolo-Sampdoria 3-0

Pomigliano-Parma 4-1

Riposa: Como Women

Classifica aggiornata:

Roma 51

Juventus 43

Inter 35

Milan 34

Fiorentina 34

Sassuolo 20

Pomigliano 17

Parma 13

Como 11

Sampdoria 10