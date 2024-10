PONGRACIC NON INGRANA. A LECCE ALTRO FORFAIT?

È già iniziata la corsa contro il tempo per avere a disposizione Marin Pongracic domenica prossima contro il Lecce. Già, perché nonostante la sosta il difensore croato non ha ancora recuperato dal risentimento muscolare sofferto ormai quasi un mese fa. Un calvario questo inizio di stagione per il grande colpo difensivo dell'estate della Fiorentina che non solo non è riuscito a sostituire Milenkovic in quanto a prestazioni, ma sta facendo fatica addirittura a tornare a disposizione di Palladino e giocare almeno qualche minuto.

In Serie A sono 92, i minuti

I numeri di Pongracic in stagione sono impietosi: 232 minuti totali di cui solo 92 in campionato, divisi tra gli 83 minuti contro il Parma e i 9 nel finale della partita contro l'Atalanta. Il tutto condito da un'espulsione all'esordio e due cartellini rimediati anche in altrettante partite di Conference, per una media di un'ammonizione per partita giocata (a Parma fu doppio giallo, quindi siamo a 4 in 4 partite). Ma non sono solo i numeri che avevano costretto Palladino a prendere delle decisioni forti già prima dell'infortunio, inserendo il 2005 Comuzzo al suo posto in Ungheria dopo aver visto Pongracic confuso e imballato contro la Puskas Akademia, non proprio il Real Madrid. Poi, come noto, l'infortunio che doveva essere qualcosa di leggero e che invece rischia di dover costringere il difensore all'ennesimo forfait, contro il Lecce sarebbe il quinto tra Serie A e Conference.

La speranza viola

Siccome la speranza è sempre l'ultima a morire, però, quella della Fiorentina è di poterlo far rientrare quantomeno in gruppo a partire dai prossimi giorni. Una sua presenza dal 1' contro il Lecce a questo punto è altamente improbabile ma già poterlo portare con il gruppo sarebbe un primo segnale di ripresa, in quella terra in cui Pongracic ha fatto vedere le cose migliori della sua carriera. Corvino si sfrega ancora le mani per l'affare che ha portato nelle casse dei salentini 15 milioni in estate, mentre alla Fiorentina ha dato poco o niente. Il tempo però è dalla parte di Pongracic e dei viola: il primo passo sarà recuperare, poi provare a togliere ogni dubbio sull'affare di mercato. Perché fin qui affare lo è stato solo per il Lecce.