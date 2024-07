PONGRACIC AL CENTRO E COLPANI PART-TIME: COSA ASPETTARSI DAL MATCH CON L'HULL CITY

Questa sera la Fiorentina sarà impegnata nell'ultimo test amichevole della tourneé inglese e lo farà nell'MKM Stadium dell'Hull City alle 20:45 ore italiane. Un test importante contro un'altra squadra di Championship, il secondo campionato inglese.

Una gara che dovrà dare delle risposte dopo i due passi falsi dei viola contro Bolton e Preston. Ma soprattutto, sarà una gara importante per i giocatori per entrare nei meccanismi e nelle idee di Palladino. In particolare, la novità tattica rispetto agli anni precedenti è la difesa a 3. Un reparto che ancora non può contare su tutti gli effettivi visto che Martinez Quarta sarà disponibile dal 31 luglio, rinunciando anche a qualche giorno di ferie per essere a piena disposizione di Palladino. Il Chino, con molta probabilità, occuperà la posizione di centrale di destra, ruolo che aveva già ricoperto alla sua prima stagione in viola e che potrebbe far risaltare a pieno le sue caratteristiche visto che, in queste prime apparizioni, abbiamo visto come i braccetti tendano a sostenere la manovra offensiva.

Ancora una volta, l'osservato speciale della gara sarà Marin Pongracic, visto che l'altro acquisto Andrea Colpani probabilmente giocherà un solo spezzone di gara. Il difensore croato arrivato dal Lecce per rimpiazzare la vendita di Milenkovic partirà con molta probabilità dal primo minuto al centro della difesa a 3 dopo il buon esordio contro il Preston. Ad affiancare Pongracic, potrebbe esserci Luca Ranieri come centrale di sinistra. Ieri sera il difensore nato a La Spezia ha parlato proprio ai nostri microfoni affermando che la disposizione tattica è cambiata rispetto agli scorsi anni, ma di non essere spaventato perché nelle sue esperienze in prestito Ranieri ha svolto anche il braccetto di sinistra. Tuttavia, con la difesa non ancora al completo, nella gara contro il Preston ha sostituito proprio Pongracic e ha fatto il centrale difensivo del blocco a 3. Anche lo stesso capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, si è detto entusiasta del nuovo approccio difensivo e stasera potrebbe ripresentarsi in quella posizione.

A destra largo ai giovani- A completare la difesa a 3 manca ancora una pedina, in attesa del ritorno dalle vacanze di Martinez Quarta. Quella di stasera contro l'Hull City è un'ottima chance per i giovani difensori viola. Michael Kayode nelle apparizioni di quest'anno ha spesso occupato quel ruolo, anche se il suo habitat naturale è la fascia destra. Restano così i due 2005 Pietro Comuzzo e Leonardo Baroncelli, il primo titolare contro il Bolton mentre il secondo dal primo minuto contro il Preston e autore di una piccola (e sfortunata) sbavatura sul gol del 2-1 della squadra inglese. Sicuramente, la gara di stasera sarà un buon banco di prova per capire chi potrà fare al caso di Palladino.