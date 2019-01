PJACA E LA VOGLIA DI FAR BENE (MA A FIRENZE)

Marko Pjaca rifiuta il Genoa e resta in viola. Il croato ha valutato con attenzione la proposta del Grifone ma alla fine ha deciso di continuare a giocarsi le sue carte in viola almeno fino al termine della stagione.

Pjaca ha deciso di non aspettare ulteriormente (inizialmente il croato avrebbe dovuto comunicare la sua volontà dopo il prossimo turno di campionato) ed ha subito parlato con il suo agente. L'idea di Pjaca è sempre stata quella di restare a Firenze e dopo aver declinato l'offerta del Genoa, ha deciso di affrettare i tempi per comunicare la sua volontà.

Adesso la palla passa al giocatore: il girone di andata non è andato nel migliore dei modi, con Pjaca che ha segnato solo un gol (fra l'altro abbastanza fortuito) nella gara con la SPAL. Anche Pioli, in conferenza stampa (LEGGI QUI), è stato chiaro: "Chi lavora bene e chi è disponibile viene convocato. Marko non ha mai dato segnali diversi da questi. L'unico giocatore che è venuto da me per dirmi di voler andare a giocare è stato Dragowski e noi lo abbiamo accontentato, è arrivato molto bene Terracciano, con positività. Nessun altro giocatore mi ha chiesto di andar via".

Con l'arrivo di Muriel lo spazio in attacco per Pjaca si è ridotto ulteriormente, toccherà al ragazzo convincere Pioli a puntare ancora su di lui. La voglia di restare in viola c'è, adesso il croato dovrà rispondere sul campo.