PIZARRO A FV, Rigori? Io in campo non finivo i 90'

Queste le parole di David Pizarro nel post partita di Fiorentina-Napoli: “Tornare qua è sempre un piacere. Rivedere l'entusiasmo che c'era ai miei tempi poi è stato bello. Ho visto una gran bella partita, i viola hanno giocato alla pari con il Napoli… se c’ero in campo io stasera mi sa che non la finivo per gli episodi arbitrali. Non andare a vedere al Var il rigore dato al Napoli non è professionale. La nuova Fiorentina? Mi ha fatto molto piacere rivedere l’entusiasmo di Firenze, è una squadra in costruzione, spero che faccia un campionato importante. Ribery e Pulgar? Il cileno deve essere protagonista di questa squadra, passare dal Bologna alla Fiorentina vuol dire tanto. Oggi ha fatto una buonissima partita e crescerà ancora. Ribery han aggiunto tasso tecnico alla squadra di Montella. Cosa manca? Manca qualità soprattutto quando la palla parte da fondo campo. Castrovilli? Ha fatto una prestazione importante: la gente spera che questo possa essere un campionato di livello, dopo gli anni così così che il popolo viola non merita. Io in Fiorentina? Abito a 11.000 km da qui… Sicuramente tornerò a Firenze a fare il corso a Coverciano. Auguro a Pulgar di fare benissimo. Commisso? Aveva parecchia gente intorno, con il tempo lo conoscerò. Io ero con la famiglia Della Valle e fa un certo effetto non vederli più qui ma mi auguro che vada tutto per il meglio”.