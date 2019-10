PISTOIESE-FIORENTINA 1-4, Rivivi il live di FV!

45' - Finisce qui la partita! La Fiorentina batte 4-1 la Pistoiese nell'amichevole del Melani

37' - Bella chance per la Fiorentina per segnare il 5-1 con Eysseric che manda altissimo sopra la traversa da ottima posizione in piena area

29' - Due cambi per la Fiorentina: dentro i baby Kukovec e Lovisa, fuori Boateng e Koffi

25' - Nei viola dentro Dutu al posto di Rasmussen

18' - Angolo per la Fiorentina: nulla di fatto per i viola che sono però in totale controllo della partita

12' - GOL DI BOATENG! POKER VIOLA! Siluro sotto la traversa del Boa e 4-1 viola!

11' - Nuovo rigore per la Fiorentina: Eysseric viene atterrato in area

7' - Prova a rendersi pericolosa la Pistoiese ma i viola si chiudono bene

1' - Inizia la ripresa: dentro Dalbert per Lirola, Venuti scala a destra. Anche per la Pistoiese girandola di cambi.

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo al Melani: 3-1 per la Fiorentina sulla Pistoiese

40' - GOL DELLA FIORENTINA! 3-1 KOFFI! Il francese realizza dagli undici metri il rigore

39' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Atterrato Koffi in piena area e massima punizione per i viola

34' - NUOVO VANTAGGIO VIOLA! Bella azione con Eysseric che riceve in profondità, palla al centro per Ghezzal che mette dentro a tu per tu con Pisseri: 1-2 allo stadio Melani

32' - Prodezza di Pisseri che evita con un volo il gol di Ghezzal, che aveva concluso dalla distanza

30' - Ghezzal prova a trovare Boateng al centro dell'area ma Pisseri è bravo in uscita

25' - GOL DELLA PISTOIESE! Gucci pareggia i conti con un colpo di testa su cross dalla sinistra: 1-1 dopo 25' di gioco

23' - Tiro di Zurkowski dalla distanza: para senza problemi Pisseri

20' - Punizione dei viola con Boateng: tiro rasoterra facile preda di Pisseri

18' - Viola ad un passo dal 2-0 con Koffi: il francese arriva davanti alla linea dei porta ma Terigi salva tutto

13' - Ancora Pistoiese pericolosa: bene Terracciano su una scivolata di Spinozzi

12' - Bella opportunità per i viola per fare il 2-0: palla di Boa per Ghezzal che prova il piattone dalla destra, para Pisseri

10' - Doppia chance per la Pistoiese: prima su cross di Ferrarini, Falcone mette fuori di testa, poi dopo Bordin chiama alla risposta Terracciano dalla distanza

7' - Fiorentina ancora pericolosa con Boateng ma la difesa della Pistoiese si copre bene

2' - GOL DELLA FIORENTINA! Boateng con un bellissimo tiro dalla distanza porta avanti i viola: scambio con Koffi, tiro del 10 da fuori area e palla in gol

1' - Inizia la partita! Fiorentina con la maglia viola e i pantaloncini neri, Pistoiese con il completo arancione con inserti neri! Alé viola!

Buonasera dallo stadio Melani di Pistoia dove questa sera, a partire dalle ore 19, va in scena l'amichevole tra la Pistoiese dell'ex Pippo Pancaro e la Fiorentina, priva di ben dodici giocatori impegnati nelle rispettive Nazionali. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, coi viola che devono rinunciare a Ribery (che sta seguendo un programma di recupero personalizzato) e Benassi, messo ko da un attacco febbrile:

PISTOIESE (3-5-2): Pisseri; Capellini, Camilleri, Terigi; Ferrarini, Spinozzi, Bordin, Valiani, Llamas; Gucci, Falcone. All. Pancaro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Lirola, Rasmussen, Ceccherini, Venuti; Zurkowski, Cristoforo, Eysseric; Koffi, Boateng, Ghezzal. All. Montella.