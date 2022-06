PIATEK, L'opzione scade oggi: il polacco è ai saluti

Da domani, 1 luglio, inizierà ufficialmente il calciomercato estivo e soprattutto sarà scaduto il contratto di chi ha scelto di non rinnovarlo, o comunque non ancora. In casa Fiorentina si fanno presto i conti, specie dopo il prolungamento appena annunciato di Riccardo Saponara. All’appello restano Antonio Rosati e… Krzysztof Piatek.

Tira e (soprattutto) molla

Questa sera a mezzanotte si esaurirà l’opzione per il riscatto a 15 milioni del giocatore dall’Hertha Berlino. Nelle ultime settimane le parti sono anche rimaste in contatto, ma la richiesta del club tedesco è stata sempre giudicata troppo alta dalla Fiorentina, che poi non era nemmeno troppo convinta della possibile permanenza del classe '95.

Jovic fa le scarpe a Piatek

Tra l’altro l’arrivo imminente di Luka Jovic non può che chiudere la porta al classe ’95, il cui rendimento a Firenze ha lasciato a desiderare: 18 presenze tra campionato e Coppa Italia più 6 gol, in teoria non così male se non fosse che l'attaccante ha troppo spesso deluso sul piano del gioco. Sarà insomma addio, a partire da domani.