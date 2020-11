PEZZELLA, TRA FIRENZE, BENEVENTO E BARCELLONA

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, sta provando a rientrare per la sfida di domenica contro il Benevento. Si tratta però di una corsa ad ostacoli, visto che il difensore argentino ha continuato a svolgere un programma personalizzato per recuperare dall'infortunio alla caviglia e così ancora per qualche giorno. Per questo resta ancora incertezza sul suo impiego contro la formazione allenata da mister Pippo Inzaghi.

Oltre a capire quando Pezzella farà ritorno in campo resta da capire anche quale sarà il suo futuro. Nelle ultime ore, infatti, è finito nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana sta cercando un difensore low cost nel caso non dovesse arrivare Eric Garcia e tra i tanti nomi sul taccuino c'è anche quello del calciatore viola. Sarà compito della dirigenza della Fiorentina mettere un eventuale freno a tutte questi voci.

Il contratto di Pezzella scadrà nel giugno del 2022. Il direttore sportivo, Daniele Pradè, e il direttore generale, Joe Barone, stanno cercando di capire se c'è la possibilità di trovare un accordo per un prolungamento per evitare di perdere l'argentino a parametro zero. Molto probabilmente prima della fine dell'anno la dirigenza viola cercherà di discutere proprio di questo con l'entourage del capitano della Fiorentina.