PEDRO, L'erba sintetica e la sua non convocazione

Continua a tenere banco la questione Pedro in casa Fiorentina. Come raccontato su queste pagine, l'ex Fluminense non si aggregherà questa volta ai giovani della Primavera e potrebbe essere convocato da Montella per la partita contro l'Udinese, pur avendo scarsissime possibilità di giocare.

Secondo quanto appredo da Firenzeviola.it, il motivo della mancata convocazione con la squadra di Bigica sarebbe riconducibile al fatto che al giocatore sarebbe stato consigliato di non prendere parte ad impegni agonistici su terreni in erba sintetica ma solo a quelli su erba naturale, questo per permettergli di completare al meglio il proprio recupero e di trovare al più presto la miglior forma fisica.

Non è un caso infatti che il numero 9 abbia giocato le due partite contro Inter e Roma Primavera su campo in erba (la sfida coi giallorossi si è tenuta non a caso al Franchi e non al Bozzi, che è in sintetico)