PEDRO, Ancora contatti ma niente offerta. Ora...

Uno dei nomi caldi per l'attacco della Fiorentina è senza dubbio Pedro del Fluminense. I viola continuano a cautelarsi per quanto riguarda il reparto offensivo in caso di cessione (molto vicina) di Giovanni Simeone con il nome del centravanti brasiliano che rimane in cima alla lista del taccuino di Daniele Pradè. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it le conversazioni tra Fiorentina ed entourage del giocatore sono continue e stanno andando avanti ma per ora la società gigliata non ha fatto recapitare alcuna offerta ufficiale al club brasiliano. I contatti procedono, con il nome dell'attaccante classe '97 che rimane in cima alla lista dei desideri viola. Con la cessione di Simeone nelle prossime ore, potrebbe quindi arrivare l'accelerata sul fronte Pedro.