PASSAGGI, Male per quelli riusciti, ma Ribery illumina

La Lega di Serie A ha reso noto le statistiche del secondo turno di campionato e, concentrandoci sulla Fiorentina, balza subito all’occhio lo scarso numero di passaggi riusciti dei viola. La formazione di Iachini a San Siro ha completato solo 252 scambi ed è penultima nella classifica di giornata per passaggi riusciti, chiusa dalla Sampdoria a 222.

I numeri sorridono ai viola se si guardano invece i passaggi chiave, ovvero i suggerimenti che hanno portato ad azioni pericolose in attacco: in questa classifica la Fiorentina è seconda a quota 5, dietro solo all’Udinese (8 key-passes per i friulani). Statistica, quest’ultima, su cui pesa la prova sublime in rifinitura di Franck Ribery: il fenomeno francese infatti guida la classifica individuale di passaggi chiave a 3, al pari di Okaka e De Paul. Per Ribery a referto anche due assist, anche se è difficile condensare la qualità delle giocate del numero 7 in freddi numeri, visto che non c’è graduatoria che regga lo splendido assist del capitano viola per Chiesa in occasione del momentaneo 3-2 Fiorentina.