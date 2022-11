PAROLE AL MIELE DAL QATAR FANNO BEN SPERARE

Ieri l'altro nella gara tra Brasile e Serbia sotto i riflettori c'era senza dubbio Nikola Milenkovic. Nella sconfitta per 2-0 contro i verdeoro il giocatore viola è stato uno dei migliori tra i suoi, mostrando un'ottima solidità difensiva e distinguendosi soprattutto per un paio di ottime chiusure sull'imprevedibile e devastante attacco brasiliano. Nonostante qualche intervento in ritardo, come per esempio quello su Neymar, e alcune sbavature, dovute soprattutto alla forza dell'avversario, Milenkovic nel complesso è stato protagonista di un'ottima partita che lo ha visto collezionare molti recuperi palla e tanti duelli vinti.

Contro una delle Nazionali candidate alla vittoria finale del torneo, il difensore viola si è dimostrato maturo cavandosela quasi in ogni circostanza. Non a caso è uno dei pilastri difensivi per il Ct Dragan Stojković che lo considera un titolarissimo. Per un possibile passaggio del turno, dopo la sconfitta all'esordio, le cose si sono un po' complicate per Milenkovic e compagni. Nelle prossime due partite contro Camerun e Svizzera (3 pt come il Brasile) sono quasi obbligati a fare bottino pieno per passare alla fase a eliminazione diretta. Nel caso in cui la Serbia non riuscisse a passare ai gironi, il difensore viola dovrebbe saltare presumibilmente solo la prima parte della mini tournée invernale in programma per la Fiorentina.

Il giocatore è estremamente focalizzato sul Mondiale, ed è proprio dal Qatar che sono arrivate anche parole al miele per la Fiorentina che può sicuramente sorridere. Nikola ha parlato della ambizioni del club e del mister Vincenzo Italiano come punti fondamentali per la sua decisione sul rinnovo. E poi "il gioco del tecnico mi piace molto e amo la Fiorentina e Firenze. Siamo davvero felici di essere riusciti a passare il turno in Conference League, adesso vogliamo arrivare in fondo in questo torneo". Parole da leader silenzioso che fissa gli obiettivi e pensa in grande. Possibili rumors di mercato allontanati, adesso testa al Mondiale e dall'anno prossimo solo la Fiorentina nei suoi pensieri.