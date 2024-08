PARMA-FIORENTINA 1-1, Rivivi il live di FirenzeViola

Fonte: cronaca a cura di Ludovico Mauro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

20:26 - Triplice fischio. Dopo un recupero senza sussulti, finisce la gara del Tardini. La Fiorentina acciuffa il pareggio e porta a casa un punto: 1-1 a Parma, reti di Man e Biraghi. Restate su FirenzeViola.it per tutti gli aggiornamenti.

90' + 4 - Dodo sciupa una palla gol a fine gara! Dopo una bella sgroppata sulla destra il brasiliano riceve un uno-due da un compagno e si presenta in area, dove sbaglia il controllo allungandosi la palla. Suzuki esce e blocca.

90' - Cinque minuti di recupero.

88' - Parma ad un soffio dal vantaggio! Cyprien riceve una palla facile in area e si presenta a tu per tu con Terracciano, ma col destro calcia con troppa foga e mette al lato. Viola graziata dai ducali.

82' - Uno sciagurato Pongracic prende il secondo giallo e rimedia l'espulsione. Cancellieri sulla destra riceve un pallone in verticale e se l'allunga verso il fondo, il croato arriva con troppa foga, inutilmente, ricevendo la seconda ammonizione. Viola in dieci uomini.

80' - Fa il suo ingresso in campo anche Sottil, che prende il posto di Kouame.

74' - PAREGGIA LA FIORENTINA! Cristiano Biraghi calcia la punizione dal limite dell'area, da posizione defilata dalla destra. Una traiettoria - ben eseguita dal numero 3 - tesa sul secondo palo che, complice una posizione rivedibile di Suzuki, si insacca dopo aver scheggiato il palo. Pareggio dei viola!

73' - Suzuki esce in presa rasoterra ma finisce con la sfera fra le mani fuori dall'area, punizione per la Fiorentina. Escono per i viola Mandragora e Comuzzo per Bianco e Kayode.

70' - Dopo un tiro di controbalzo di Dodo - ben fatto ma che non trova lo specchio della porta - le squadre procedono col secondo cooling break.

67' - È ancora Mandragora ad andare al tiro di prima intenzione dalla distanza. Pallone calciato forte, Suzuki fa buona guardia e blocca la sfera in tuffo.

65' - Triplo cambio del Parma: escono Mihaila, Man e Bonny, entrano Camara, Hainaut e Almqvist.

63' - Mandragora riceve un pallone rasoterra al limite ma impiega troppo tempo per controllare, calcia sporco. La palla giunge a Kean che in mezzo a tre difensori non riesce a divincolarsi.

61' - Biraghi si abbassa sulla linea difensiva a tre, Ikoné prende il posto lasciato vacante da Colpani.

60' - Dopo un fuorigioco fischiato a Kean, ecco i primi due cambi viola: fuori Quarta e Colpani, dentro Parisi e Ikoné.

57' - Ancora un Parma pericoloso. Mihaila va via sulla sinistra e sfonda in area, Pongracic tiene botta e sporca il pallone. L'azione sfuma.

52' - Manvora la sfera la squadra di Palladino, senza trovare però il varco giusto. Il Parma si difende ordinato e gestisce la palla quando ne è in possesso.

49' - Ritmi più blandi rispetto all'avvio di gara. Viola in fase d'impostazione, senza ancora aver trovato la verticalizzazione giusta.

19:36 - Si riparte. Nessun cambio, inizia la ripresa di Parma-Fiorentina.

19:19 - Duplice fischio al Tardini. Al termine del primo tempo il Parma è avanti 1-0 sulla Fiorentina.

45' - Parma a tratti arrembante nei confronti della Fiorentina, Balogh anticipa Kean e guadagna un calcio d'angolo che non frutta pericoli per gli emiliani.

41' - Occasione viola! Kouamè raccoglie in area una sponda di testa e appoggia per Kean, che col sinistro calcia trovando la deviazione in angolo.

38' - Dodo dalla fascia destra punta l'uomo e lo salta, poi arriva sul fondo e calibra male il cross, la palla si perde sul fondo.

35' - Mihaila sguscia via sulla fascia sinistra dopo un lancio dalle retrovie, Pongracic se lo fa goffamente scappare e commette fallo fuori area, da posizione defilata.

31' - Valeri sale sull'out sinistro ed entra in area viola, Quarta gli porta via il pallone mettendolo in angolo. Contatto che genera timide proteste, il gioco riprende subito.

27' - Riprende il gioco e subito il Parma sfiora il 2-0! I ducali penetrano in area e calciano in porta, successivamente Bonny ritrova la sfera e scaglia un bolide sulla traversa. Parma pericolosissimo.

26' - Cooling break, qualche attimo per abbeverarsi. Il punteggio recita Parma 1, Fiorentina 0.

22' - PASSA AVANTI IL PARMA! Ancora un Quarta incerto si fa soffiare il pallone, Bonny allarga per Man che segue l'azione, controlla e calcia a giro di sinistro trovando il gol sul secondo palo. Ducali in vantaggio.

20' - Riparte un'altra volta la Fiorentina con Kean che riceve la palla a metà campo e la guida fino al limite dell'area, dove calcia a giro col destro trovando la presa di Suzuki. Palla poi messa fuori per soccorrere Bernabé, rimasto a terra dopo un colpo.

17' - Grande occasione per Colpani! Splendida azione dei viola con Kouame che innesca Biraghi, cross ben tagliato e smorzato da Suzuki: Colpani calcia ma trova il muro avversario.

15' - Preme la Fiorentina dalle parti della difesa ducale. Svariati calci d'angolo non capitalizzati dalla squadra viola, mentre su un ribaltamento Bonny rischia di segnare su un pallone alto in area di Terracciano.

12' - Incertezza di Quarta in mezzo al campo che perde il pallone. Il Parma riparte velocemente con Bernabé in verticale, ma il filtrante per l'attaccante è preda di Terracciano.

8' - Inizia a manovrare il pallone la squadra di Palladino, alla ricerca del varco giusto nonostante un terreno di gioco in condizioni precarie.

5' - Anche la Fiorentina si affaccia dalle parti di Suzuki, Mandragora calcia dalla distanza un pallone potente, il portiere ducale schiaffeggia in angolo, non sfruttato dai viola.

4' - Parma pericoloso! Due penetrazioni nel giro di pochi secondi portano Mihaila a calciare forte verso la porta, Terracciano fa buona guardia e respinge, ma che rischio per la Fiorentina.

2' - Grande sventagliata di Colpani da una parte all'altra, Suzuki esce dall'area e sventa il pericolo.

18:30 - Tutto pronto, si parte! Calcio d'inizio dato da Moise Kean!

18:25 - Il primo undici ufficiale di Raffaele Palladino è l'ormai noto 3-4-2-1, con Moise Kean terminale offensivo centrale. Al suo supporto Andrea Colpani e Christian Kouame, mentre in difesa presenzia Pietro Comuzzo al posto dello squalificato Ranieri. Queste le formazioni ufficiali:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Circati, Balogh, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Camara, Cyprien; Hainaut, M. Anas, Almqvist, Cancellieri, Kowalski, Mikolajewski. Allenatore: Fabio Pecchia.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Comuzzo; Dodò, Mandragora, Amrabat, Biraghi; Colpani, Kouamé; Kean. A disposizione: De Gea, Martinelli, Parisi, Baroncelli, Kayode, Fortini, Infantino, Bianco, Richardson, Barak, Beltran, Ikoné, Sottil, Brekalo. Allenatore: Raffaele Palladino.

Si alza il sipario sulla stagione 2024/25 della Fiorentina, la prima targata Raffaele Palladino. Dopo settimane di duro lavoro al Viola Park e in giro per l'Europa tra tournée ed amichevoli, la squadra dell'ex tecnico del Monza inizia il suo campionato a Parma, al Tardini, dove affronterà i ducali di Fabio Pecchia nella prima giornata di campionato. Fischio d'inizio ore 18:30. Su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti in presa diretta, su Radio FirenzeViola il racconto della partita con analisi e voci dallo studio.