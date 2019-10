PARDO, Al Milan farebbe comodo Ribery. Commisso...

Intervenuto nel corso della presentazione del libro di Arrigo Sacchi sul suo grande Milan, il noto giornalista di Mediaset Pierluigi Pardo (moderatore dell'evento che si è tenuto a Palazzo Vecchio) è tornato a parlare anche di alcuni temi di attualità relativi al mondo della Fiorentina: "Vedo bene i viola: in una stagione di rivoluzione senza grandi aspettative sta venendo fuori qualcosa di bello. Ci sono delle figure carismatiche che nel calcio fanno sempre bene e una di queste, anche nell'errore in occasione di Fiorentina-Lazio, è Ribery: è stato un grande anche ieri a Reggio Emilia. Al Milan farebbe comodo uno come lui, perché trasferisce coraggio al resto dello spogliatoio. Commisso è un presidente trascinatore che smentisce l'idea per cui se vivi dall'altra parte del mondo non ti interessi della tua squadra. Montella, dopo il grande spavento dell'anno scorso si è rasserenato e per questo ho visto una bella Fiorentina nelle ultime uscite: non so dove può arrivare, forse a metà classifica della parte sinistra... vedremo se potrà puntare all'Europa a fine anno. Il 4-3-3 meglio del 3-5-2? Montella si deve adattare a chi ha di fronte: sa bene come si fa, visto che ha dato una buona idea di calcio quando è arrivato a Firenze. La bravura del calcio moderno è cambiare modulo a seconda della situazioni".