PANCARO, Bei ricordi in viola. La Pistoiese...

Alla vigilia dell'amichevole tra Pistoiese e Fiorentina (domani alle 19 allo stadio Melani di Pistoia), l'allenatore della squadra arancione, Giuseppe Pancaro, ex giocatore viola, parla della partita dai canali ufficiali del club: "Ho ricordi bellissimi della mia stagione nella Fiorentina. Fu un anno positivo per la squadra, che centrò la qualificazione alla Champions League, ma ricordo anche lo splendido rapporto instaurato con i magazzinieri, i massaggiatori e tutti coloro che frequentavano lo spogliatoio. Poi non posso dimenticare che nel 2005 è nato a Firenze, esattamente il 3 dicembre, mio figlio Riccardo. Calcisticamente, ero a fine carriera e sono convinto di aver portato il mio mattoncino alla causa. Giocai poco, perchè scalpitava il giovane Pasqual, ma la forza di quella squadra era il gruppo e tutti insieme riuscimmo a conquistare risultati importanti. Spirito con il quale la Pistoiese affronta la corazzata viola? Sarà un piacere per noi misurarsi con una avversaria così importante ed un onore e un piacere per tutti disputate una amichevole di questo livello".