PALLADINO, Uomini e idee: segreti della 'sua' Fiorentina

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Su FirenzeViola.it oggi spazio all'analisi del momento d'oro della squadra di Palladino: la Fiorentina ha infilato la settima vittoria consecutiva in stagione, nonché il nono risultato utile di fila. Una tendenza che non nasce dal caso ma dalla programmazione accurata di una dirigenza che ha saputo puntare sui cavalli giusti. Innegabilmente l'organico attuale è più forte rispetto a quello dello scorso anno, e in particolare si fonda su due elementi che hanno cambiato l'inerzia drasticamente: Moise Kean e David De Gea. Entrambi con la propria concretezza in fatto di gol e parate, oltre all'equilibrio e l'esperienza preziosa del portiere spagnolo, tra i più forti al mondo. Allenatore preparato e squadra finalmente cinica, questi due dettagli che stanno facendo tutta la differenza.

