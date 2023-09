PAIRETTO, Quel precedente tra Viola e Dea ricco di errori

Fonte: a cura di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Che la sfida tra Fiorentina e Atalanta sia ormai diventato un appuntamento carico di tensioni non è certo una novità, per questo la Lega Serie A ha voluto affidare l'incontro all'esperto Luca Pairetto.

Entrambe le compagini, sia quella gigliata che quella nerazzurra, hanno sei precedenti con il fischietto di Nichelino, ma nel confronto sorride più la squadra di Percassi, con 3 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, datata addirittura 2017. Per i Viola vi è un perfetto equilibrio, anche se le due sconfitte sono arrivate le ultime due volte in cui le strade di Biraghi e compagni e di Pairetto si sono incrociate.

C'è da sottolineare, inoltre, che per Pairetto Fiorentina-Atalanta non sarà una prima assoluta, avendo già diretto un match tra i Viola e gli orobici nel settembre del 2017. Quella partita, terminata 1-1 con gol di Chiesa e la doccia fredda di Freuler al 94', fu però caratterizzata da tanti errori e conseguenti polemiche. In quell'occasione infatti, i bergamaschi poterono beneficiare di un rigore dubbio - che Ilicic non riuscì a capitalizzare - e di due contatti in area, uno su Astori e uno su Gil Dias, non ravvisati né dalla terna arbitrale né dal VAR, appena introdotto.