OTTO SOTTO UN TETTO: A SINISTRA SFOLTIRE PER RINFORZARE

Quella del terzino sinistro sarà una questione che terrà impegnata non poco la dirigenza della Fiorentina. Gli obiettivi in quel ruolo sembrano essere diversi, uno su tutti Leonardo Spinazzola della Roma. Nelle ultime ore è uscita la notizia di un possibile scambio di prestiti tra i viola e la società giallorossa che vedrebbe il calciatore umbro a Firenze mentre Cristiano Biraghi nella capitale. Il futuro dell'ex Pescara è un rebus e i discorsi sono ancora aperti con l'Inter per l'affare Dalbert.

La Fiorentina, però, di possibili terzini sinistri in rosa e in prestito ne possiede ben otto. Oltre a Dalbert, arrivato questa estate con la formula del prestito e il quale futuro è ancora tutto da scrivere, i viola hanno in squadra Aleksa Terzic, giocatore di cui la società non sarebbe del tutto convinta visti anche gli zero minuti in campionato e gli appena 98 in Coppa Italia, Lorenzo Venuti, più adatto a destra ma che all'occorrenza può ricoprire la fascia sinistra, e infine Martin Caceres.

In prestito per il mondo i viola detengono ancora il cartellino di Maxi Olivera, finito al Juarez in Messico, di David Hancko, che si sta giocando le sue carte allo Sparta Praga, di Luca Ranieri, infortunatosi all'esordio con l'Ascoli, e di Cristiano Biraghi. Proprio per questo sarà compito di Pradè e Barone rinforzare la fascia sinistra ma allo stesso tempo anche e, soprattutto, sfoltirla.