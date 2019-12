ORSATO, Il bilancio con i viola in 34 partite arbitrate

Sarà Daniele Orsato l'arbitro di Fiorentina-Roma, come comunicato dall'AIA in mattinata. Il bilancio della Fiorentina con l'esperto arbitro della sezione di Schio segna 9 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte in ben 34 partite. L'ultima è stata il 2-2 contro l' Atalanta nella gara giocata a Parma, con Ribery e Chiesa grandi protagonisti. Per quanto riguarda il bilancio con la Roma, invece, Orsato ha portato 11 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte alla squadra giallorossa.