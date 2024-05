OLY-FIO 0-0, Arriva il momento di Jovetic per l'Olympiacos

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al 72' entra il grande ex (nonché spauracchio) dei tifosi viola: primo cambio per Mendilibar, dentro Stevan Jovetic Fortunis. Dopo 135 partite in maglia Fiorentina e 40 gol, Jojo giocherà venti minuti (più evenutali supplementari) contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Cambia anche la Fiorentina: dentro Duncan per Arthur (seconda sostituzione per Italiano).