NUMERO 10, Ancora può prenderlo Gud: ecco come

© foto di pietro.lazzerini

Oggi la Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia per la nuova stagione e ha destato un po' di sorpresa che Nico Gonzalez, in odore di cessione, abbia mantenuto il numero 10. Ma può ancora prenderlo un nuovo acquisto o lo stesso neo acquisto Gudmundsson, appena tesserato e dunque non convocato per Parma, se l'uscita dell'argentino dovesse concretizzarsi prima della prima convocazione dell'islandese in serie A. Non sarebbe invece vincolante il numero di maglia utilizzato, eventualmente in caso di convocazione, per i playoff di Conference.

Gud insomma potrebbe giocare il 22 con un numero a caso per poi, il 25 con Nico però già ceduto, prendere il 10. Questione di giorni insomma e si saprà se il 10 resterà sulle spalle di Nico o di un nuovo viola.