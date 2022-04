Sesto posto in classifica, con una gara da recuperare, appena dietro la Roma e sfruttando le incertezze della Lazio che non va oltre il pari in rimonta con il Torino. L’undicesima vittoria al Franchi regala alla Fiorentina una Pasqua più che allegra, certamente carica di fiducia in vista del prossimo impegno in Coppa Italia. Poco dopo il fischio finale della sfida vinta sul Venezia i bianconeri sono diventati in fretta il chiodo fisso della squadra di Italiano, e c’è da scommettere che mercoledì daranno battaglia.

Intanto però la squadra si specchia in altri tre punti arrivati più col carattere che non con l’intensità del secondo tempo di Napoli, ma dopo un primo tempo dove comunque aveva già legittimato la vittoria finale. Il nome sul risultato finale è ancora quello di Torreira, capocannoniere del gruppo e leder indiscusso, mentre l’ombra sul bel sabato vissuto al Franchi (nuovamente pieno) è l’infortunio a Castrovilli che certifica una cattiva sorte fin troppo severa nei confronti del numero 10. Ma più in generale la macchina di Italiano viaggia che è una meraviglia, quasi che porsi obiettivi fosse adesso persino poco utile.

Perchè davvero, osservando anche il cammino (e il gioco) delle altre e aspettando l’esito delle sfide che attendono Roma e Atalanta, verrebbe da credere a quel tecnico che dopo il pari interno con il Bologna ha tirato in ballo pure i viola nella corsa al quarto posto. Un endorsement che probabilmente Allegri aveva in testa anche per pura pretattica, ma che certamente rappresenta l’impressione che la Fiorentina sa dare di sé stessa. Una squadra in grado di giocarsela con chiunque e per questo in grado di non porsi limiti.