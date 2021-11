NICO, Tra Covid e Alvarez: le parole dall'isolamento

Giornata importante sul fronte Nicolas Gonzalez. Purtroppo per la Fiorentina, non per la tanto agognata negatività al Covid del proprio esterno d'attacco, ma per le parole che lo stesso argentino ha rivolto ad ESPN, nelle quali ha spiegato tutta la sua frustrazione per la situazione che si è creata: "È incredibile, sono 18 giorni che sono positivo e chiuso in casa, non me lo spiego neanche io".

In mezzo ai discorsi che lo riguardano però, ha anche commentato l'interesse della Fiorentina per Julian Alvarez, suo compagno in Nazionale e protagonista di un grande inizio in maglia River Plate. Svelando: "Ne ho parlato tanto con Martinez Quarta e con Burdisso qua alla Fiorentina. Proviamo a portarlo qua (ride, ndr)".

In tutto questo, restando negativo Nico Gonzalez mette sempre più in dubbio la sua presenza contro il Milan, vista anche la necessità di riprendersi dall'inattività.