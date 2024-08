NICO-JUVE, ALTRI PASSI AVANTI: OGGI NUOVI CONTATTI. LA FORMULA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ulteriori passi avanti nella trattativa che ormai viaggia spedita per portare Nico Gonzalez a vestire la maglia della Juventus a stretto giro di posta. L'ala argentina oggi potrebbe tornare ad allenarsi regolarmente al Viola Park con il gruppo di Raffaele Palladino che prepara la partita di domani contro il Venezia, ma intanto l'affare tra bianconeri e Fiorentina prosegue senza sosta, quando manca meno di una settimana alla fine del mercato.

Come raccolto da Firenzeviola.it, oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti che già ieri si erano leggermente avvicinate nonostante le parole del dg Ferrari prima della partita pareggiata 3-3 contro la Puskas Akademia: Giuntoli e la Juventus hanno messo sul piatto un'offerta che con i bonus arriva attorno ai 37 milioni di euro a titolo definitivo e non in prestito come invece proposto in precedenza, per questo l'ottimismo per la buona riuscita della trattativa permane.

Le parti, nelle prossime ore, proveranno a raggiungere un accordo sulle cifre definitive e sui termini di pagamento (possibile in 5 anni), mentre il giocatore ha già detto sì al trasferimento da tempo e aspetta solo che le società si mettano d'accordo mentre pensa a recuperare la forma migliore dopo le vacanze successive alla Copa America.