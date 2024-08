NICO, GUD E MCKENNIE: RICHIESTE ALTE E GIORNI DECISIVI

FirenzeViola.it

Si apre una settimana bollente in casa Fiorentina, e per diversi motivi. Ovviamente perché tra meno di sette giorni inizierà ufficialmente la stagione con la prima giornata di campionato contro il Parma. Ma soprattutto per le vicende di mercato che cambieranno ulteriormente il volto della squadra di Palladino.

Per Nico comanda la Viola - La Juventus continua a parlare con gli agenti di Nico, assente all’ultima amichevole contro il Friburgo (la sera di sabato era al mare con la fidanzata), ma la risposta della Fiorentina continua ad essere: “Parliamone, ma alle nostre condizioni”. Pradè chiede più dei 30 milioni che vorrebbe spendere Giuntoli, magari 30 milioni più una contropartita utile e che sia in linea con le necessità d la Fiorentina. Il nome resta McKennie, ma la trattativa per inserirlo nell’affare resta complessa. In ogni caso, non ci saranno saldi, almeno non nelle intenzioni dei dirigenti di Commisso.

Gud news - Anche la Juve nel frattempo tifa affinché si sistemi l’arrivo di Gudmundsson a Firenze. E nonostante le prese di posizione pubbliche del Genoa, il Grifone ha bisogno di vendere e in settimana accetterà la conclusione dell’accordo con i viola per l’islandese. La cifra è quella di cui si parla da giorni, l’ok è in arrivo. Magari dopo un primo acquisto da parte di Blazquez e soci.

Sprint necessario - La Fiorentina ha bisogno di dare un’accelerata dopo l’arrivo previsto oggi di Richardson a centrocampo. Gudmundsson e Nico sono strettamente legati tra loro, e questa sarà la settimana della verità. Ma ai costi della Fiorentina, altrimenti il ritardo sarà destinato ad aumentare.