NELLE TANTE INCERTEZZE VIOLA PALLADINO RIPARTE DAL CAPITANO

© foto di Federico De Luca

Firenze è città divisiva da sempre. Patria dei Gueli e dei Ghibellini, delle fazioni nel calcio storico, di chi mette la panna nella Schiacciata alla Fiorentina e di quelli che invece optano per la crema. Ma se c'è un nome che più di tutti crea dibattito all'interno del dibatto pubblico quello è certamente Cristiano Biraghi. Il capitano viola è uno dei giocatori più discussi all'interno del tifo gigliato e si appresta a vivere l'ennesima stagione in riva all'Arno da protagonista e con la fascia di capitano ben salda attorno al suo braccio sinistro. Nell'incertezza che aleggia alle latitudini del Viola Park, a tre giorni dal via dall'inizio della stagione, Cristiano Biraghi sembra rappresentare una delle poche certezze di Raffaele Palladino, sia come esterno di centrocampo o difensore di sinistra.

A PARMA DA BRACCETTO, POI… - A Parma vedremo una nuova versione di Biraghi, quella che secondo qualcuno potrebbe anche allungargli la carriera. Il capitano viola dovrebbe - il condizionale è d'obbligo - agire da braccetto di sinistra in sostituzione dello squalificato Ranieri. Una scelta che, seppur temporanea, potrà rappresentare una soluzione anche nel futuro, almeno fino a quello che ci separa da gennaio 2025. Infatti, sembra ormai destinato ad arrivare il prossimo inverno Nicolas Valentini, centrale mancino che dovrebbe andare ad occupare la casella di "terzo di sinistra". Fino ad allora lecito aspettarsi che la Fiorentina non voglia intasare il reparto con un altro acquisto e faccia di necessità virtù optando per Biraghi.

IL DUALISMO CON PARISI - Quando Ranieri sarà ben saldo al suo posto, Biraghi si riposizionerà sull'out di sinistra, dando nuovamente vita a quel dualismo con Parisi già ammirato la scorsa stagione. In tnti vorrebbero un maggior minutaggio dell'ex Empoli, che lo scorso anno con Vincenzo Italiano visse un quadrimestre da vero e proprio desaparecidos, ed è lecito anche aspettarsi che Palladino dia maggior fiducia al difensore irpino. Tuttavia, Parisi è reduce da un precampionato non particolarmente esaltante, che lo ha fatto finire nuovamente indietro alle gerarchie. Calcio d'agosto, certo. Le valutazioni vere si inizieranno a fare da domenica mattina. Ma Biraghi scalda già i motori per vivere la sua settima stagione a Firenze.