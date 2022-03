NAZIONALI, Tanti viola in campo oggi. Gli orari

In un martedì dedicato al calcio internazionale, sono tanti i giocatori della Fiorentina impiegati con i rispettivi paesi: alle 20 e 45 scende in campo la Polonia di Bartłomiej Dragowski e Krzysztof Piatek, che al Silesian Stadium di Chorzow si gioca la qualificazione ai Mondiali nella finale playoff contro la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. Difficile vedere in campo i due viola: se per Dragowski le porte della titolarità tra i pali sono sbarrate da Szczesny, il centravanti ex Milan potrebbe essere della sfida, entrando a partita in corso, ma l'infortunio subito al tendine d'Achille nella partita contro la Scozia non gli ha permesso di allenarsi al meglio in questi giorni. Alle 21 e 30 tocca a Sofyian Amrabat ed al suo Marocco, a caccia di un pass per Qatar 2022 nel playoff di ritorno contro la Repubblica Democratica del Congo (l'andata, giocata in Congo, è finita 1-1); alle 18:00 gioca invece la Serbia di Nikola Milenkovic, Aleksa Terzic e Matjia Nastasic: già qualificata per il Mondiale, la nazionale di Stojkovic sfida la Danimarca in un'amichevole; da valutare se il CT rischierà Milenkovic (non al meglio per un problema muscolare) o darà fiducia nuovamente a Nastasic (sostituito nel finale della partita vinta giovedì contro l'Ungheria proprio da Terzic).

Stasera tornerà in campo anche la Nazionale italiana, in un match tra deluse contro la Turchia, anch'essa eliminata nella semifinale playoff: per la partita in programma a Konya alle ore 20 e 45 il CT Mancini, viste le numerose defezioni ed il valore nullo della gara, potrebbe utilizzare giocatori che in questi ultimi mesi hanno trovato poco spazio in azzurro, tra cui l'unico viola Cristiano Biraghi, candidato a partire da titolare sulla corsia di sinistra.

Capitolo Sudamerica: sia l'uruguayano Lucas Torreira che gli argentini Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez sono sicuri di un posto ai mondiali; le partite di qualificazione che si giocheranno stanotte sono quindi considerabili amichevoli sia per la Celeste (che affronterà il Cile in trasferta alle ore 01:30 italiane) che per la Selecciòn di Scaloni, impegnata in Ecuador (fischio d'inizio alle ore 01:30). Situazione decisamente diversa per Erick Pulgar: il centrocampista di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Galatasaray si è negativizzato nelle scorse ore e sarà a disposizione stanotte proprio contro l'Uruguay di Torreira: a Montevideo la Roja si gioca il Mondiale ed ha la necessità di battere Cavani & Co. e sperare che Perù e Colombia non facciano bottino pieno contro Paraguay e Venezuela.