NAZIONALE, Spalletti esaltato da Kean e Comuzzo

Ieri, sulle tribune del Franchi, un ospite speciale: Luciano Spalletti, ct della Nazionale venuto a visionare da vicino Moise Kean e Pietro Comuzzo. Sono loro i due viola chiamati dall'ex Napoli a Coverciano, per un ritiro iniziato adesso. Dal 3-1 della Fiorentina sul Verona Spalletti ha tratto indicazioni positive per le gare del 14 e 17 settembre contro Belgio e Francia in Nations League. Da pochi passi ha potuto assistere alla straripante prestazione di Moise Kean che con una tripletta ha portato i viola ad un solo punto dal primo posto. A sorpresa, scalando le gerarchie, c'è anche il classe 2005 Pietro Comuzzo alla sua prima convocazione con la maglia azzurra. Di lui il Ct ha parlato subito bene, esaltandone l'attenzione e l'applicazione (qui le parole di Spalletti su Comuzzo).

