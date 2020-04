N. GOMES A FV, Che ricordi la vittoria della C. Italia

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata ieri da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche l’ex attaccante viola Nuno Gomes. Ecco le sue parole: “Qui in Portogallo ci siamo accorti prima rispetto all’Italia che cosa stava accadendo con il Coronavirus. Ci siamo messi in casa due settimane prima rispetto agli italiani ma ci sono ugualmente più di 20.000 casi e 900 morti. La vittoria della Coppa Italia? Che bei momenti! Quella era una bella squadra, abbiamo vinto l’ultimo trofeo del club. Mi auguro che al più presto possibile la gente di Firenze possa alzare un trofeo così. Mancini? Iniziammo la stagione con Terim, la squadra giocava molto bene e c’era un bel feeling con i tifosi ma anche con Mancini il rapporto è stato semplice. Lui aveva smesso di giocare da poco ed era stato un grande giocatore: ho sempre avuto una bella opinione di lui”.