MURIEL, Io al 100%? Manca poco. La dedica del 2-1...

Queste le parole di Luis Muriel nel post partita di Fiorentina-Sampdoria: “Il gol di Baggio a Napoli simile al mio? Il suo è ancora più bello… il mio per come si è svolta la giocata è stato più semplice di questo. Avevo promesso due gol al direttore Corvino. Come mi trovo a Firenze? Molto bene, i compagni mi hanno accolto da subito alla grande, sembrava di stare con loro da tanto tempo: i risultati si sono visti. Spero che adesso i risultati ci accompagnino. Quando sarò al 100%? Manca poco: dopo le prime partite mi sento bene, spero che entro le prossime 2 partite avrò la continuità fisica per stare in campo 90’. Il paragone con Ronaldo? Mi ha accompagnato molto in carriera, spero di sentirlo ogni domenica: io sono arrivato bene e mi sono messo subito a disposizione, visto che ho lavorato molto prima. La dedica del gol del 2-1? In tribuna c’era tutta la mia famiglia, le mie bambine, il mio procuratore: mi hanno aiutato molto in questi mesi quando ero in difficoltà”.