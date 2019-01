MURIEL E LA PRIMA VOLTA: AL FRANCHI CONTRO IL SUO PASSATO

Luis Muriel è stato il primo acquisto di Corvino della sessione di calciomercato invernale. Il dg viola lo ha riportato in Italia dopo una poco positiva parentesi in Spagna al Siviglia dove il colombiano ha raccolto 65 presenze in meno di due stagioni, collezionando all'attivo 13 gol. Era stato l'acquisto più oneroso del club andaluso che lo aveva prelevato dalla Sampdoria per 21,5 milioni di euro.

Adesso Muriel è tornato in Serie A per vestire la maglia gigliata e domenica affronterà la squadra di cui ha fatto parte dal 2015 al 2017. Sarà lui il grande ex della sfida e le luci sono puntate su di lui. E' ancora in dubbio la sua presenza o meno dal primo minuto (Pioli in conferenza stampa oggi non ha fatto travisare nulla sul suo impiego dall'inizio) ma sicuramente gli occhi di tutti sono addosso a lui.

Con la Sampdoria, il colombiano ha avuto la sua esplosione: 84 presenze, impreziosite da 24 gol e 20 assist. Quello a Genova è stato il momento migliore della sua carriera (i numeri lo confermano) e domenica ritroverà quella realtà che lo ha reso grande, ma da avversario. Sarà la prima volta perché mai prima d'ora l'ha affrontata da nemico. In un'intervista dell'anno scorso proprio il colombiano che vestiva la maglia del Sevilla aveva rilasciato parole bellissime sul suo periodo a Genova: "Mi piacerebbe sicuramente tornare alla Sampdoria un giorno. La mia famiglia è stata benissimo a Genova ed io credo di aver lasciato dei bei ricordi oltre che grandi amici. Se un giorno ci fosse la possibilità non ci penserei due volte".

Con la maglia viola, per adesso, una tripletta in amichevole nel ritiro invernale di Malta per presentarsi subito alla grande e 64 minuti da titolare in Coppa Italia a Torino. Domenica sarà la sua prima volta al Franchi e ritroverà quelle che per due stagioni è stato il suo compagno d'attacco: Fabio Quagliarella che rincorre Batistuta. E a Firenze non si vorrà fermare. Il bomber blucerchiato è arrivato a 9 gare consecutive sempre a segno, inseguendo proprio Batigol che ha trovato la rete in 11 di gare di fila con la maglia viola, fissando un record tuttora imbattuto.