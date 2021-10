MOTTA (S.STAMPA), Bravi viola, difendersi non basta

Queste le parole di Thiago Motta, tecnico dello Spezia, dalla sala stampa del Franchi nel post partita della sfida persa per 3-0 contro la Fiorentina: “Oggi siamo stati sfortunati sia per quanto riguarda l’infortunio di Hristov nel pre partita sia per quanto riguarda il Var che poi ha portato al gol del vantaggio. La Fiorentina, va detto, è stata superiore a noi fin dal primo minuto: loro sono stati migliori e noi non abbiamo creato gioco quando abbiamo recuperato palla. Abbiamo fatto dei contropiedi che non sono finiti bene: ho visto dei miglioramenti dopo i cambi ma non sufficienti. Oggi la squadra viola ha meritato il successo. Noi possiamo fare meglio, abbiamo fatto delle gare in cui con le nostre idee ci siamo messi più bassi e abbiamo creato problemi ad avversari di livello: oggi quando abbiamo recuperato palla non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo migliorare tanto, non è sufficiente solo difendersi: non basta solo non subire gol. Italiano? L’ho ringraziato per i complimenti e gli ho fatto l’in bocca al lupo per il futuro: il nostro lavoro è bellissimo ma non facile. Vlahovic? Spero per lui che dimostri di essere un giocatore di livello: dipenderà solo da lui, quelli grandi hanno fatto carriera grazie alla loro continuità”.