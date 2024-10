MONUMENTALE BOVE, STATUARIO KEAN, BELTRAN UN BEL VICHINGO, COMUZZO UN GLADIATORE, OK ADLI

FirenzeViola.it

DE GEA - Impegnato da subito tra il tiro dalla lunga distanza di Dybala e il primo cross di Pellegrini che respinge col pugno chiude il primo tempo incassando il tiro parecchio angolato di Kone. Ricorda a tutti che in una serata da fenomeni lui non è da meno arrivando a deviare sul palo la punizione di Dybala al quarto d’ora del secondo tempo, 7

DODÒ - Arriva al tiro dopo una decina di minuti da posizione defilata sparando alto, ma sotto il profilo del dinamismo (non solo sulla fascia di competenza) è al solito incontenibile. Se ne accorge anche Hermoso che lo stende nella ripresa rimediando il secondo giallo. Pendolino puntuale, 7

COMUZZO - Prende in consegna Dovbyk andandolo a prendere pure sulla metà campo come avviene a una decina di minuti dall’intervallo o anticipandolo di testa. Provvidenziale anche su Pellegrini in avvio di ripresa fa prendere una gran paura a tutti quando resta a terra a 10’ dalla fine prima di uscire anzitempo. Gladiatorio, 7,5

RANIERI - Ringhia su Dybala fin dall’inizio e alla mezz’ora del primo tempo stoppa anche il tiro dell’argentino mandandolo in corner. Rimedia il giallo dopo un’ora ed è (di nuovo) l’unico neo della sua prova, 7

GOSENS - Prima chiusura più che efficace su Dovbyk e stesso dicasi sulle palle alte, soprattutto quando arrivano da corner. Nel secondo tempo arriva anche al tiro due volte impegnando Svilar, 6,5

CATALDI - Fa buona guardia in mezzo fino al ventesimo quando va vicino al terzo gol trovando la deviazione di Svilar dopo il suo tiro su invito di Colpani. Buoni anche i break in ripiegamento fino al cambio probabilmente dettato dal prossimo impegno a Genova, 6,5

Dal 10’st RICHARDSON - Pochi affanni in una gara più o meno chiusa si vede anche lui al tiro nel finale, 6,5

ADLI - Si fa apprezzare soprattutto in copertura, in un primo tempo in cui arriva spesso in anticipo sul pallone pur senza rinunciare alla rifinitura nel cerchio di centrocampo. S’iscrive al festival dell’assist mandando in rete Bove in apertura di ripresa e concede il bis più tardi direttamente dalla bandierina per il 5-1. Chirurgico, 7

Dal 30’st QUARTA - Schierato in mezzo al campo, accanto a Richardson, si scopre centrocampista, 6

COLPANI - Si accende poco prima del quarto d’ora con una bella discesa sotto la Maratona impreziosita da un dribbling stretto e vincente. Bravo più tardi nel chiamare al tiro anche Cataldi può tirare il fiato col passare del tempo, 6,5

BELTRAN - Titolare dopo lo spezzone di gara giocata in Svizzera sforna l’assist per il vantaggio di Kean su una delle prime ripartenze viola. Offre il bis poco dopo anche se Kean stavolta non colpisce bene ma soprattutto raddoppia dal dischetto spiazzando Svilar con grande sicurezza. Avvia alla perfezione l’azione del quarto gol innescando la ripartenza di Adli. Che bel vichingo, 7,5

Dal 21’st KOUAMÈ - Ringrazia la deviazione di Hummels che gli concede l’esultanza per il gol del 5-1 propiziato dal suo colpo di testa, 6,5

BOVE - Uno dei primi palloni è utile ad avviare il gol del vantaggio firmato Kean. E’ decisivo 10 minuti dopo nell’anticipare Celik e guadagnarsi il rigore del 2-0. Prosegue nel tagliare il campo con maestria come quando avvia Colpani nell’azione poi conclusa da Cataldi ma soprattutto offre un assist d’oro a Kean per il 3-1. Non esulta ma il suo quarto gol fa giustamente venire giù lo stadio. Monumentale, 8,5

Dal 21’ st SOTTIL - Pochi minuti gli bastano per impegnare Svilar con un bel tiro deviato in angolo. Ci riprova poco dopo mandando fuori di poco. Voglioso, 6,5

KEAN - Dopo una settimana di dubbi sulle condizioni della sua caviglia triangola in bello stile con Beltran raccogliendo il primo pallone dell’argentino e spedendolo in porta per l’uno a zero. Cerca di ripetersi qualche minuto dopo ma sul rasoterra di Beltran non conclude a dovere. Dopo aver concesso il rigore a Beltran si fa trovare puntuale per la prima doppietta in maglia viola sull’assist dello scatenato Bove. Statuario, 8

Dal 30’st IKONÈ - Una buona occasione per tener alta la condizione dopo la bella serata in Svizzera, 6,5

PALLADINO - Recupera Kean che va in campo dal primo minuto con Beltran schierato alle sue spalle, in difesa tornano Dodò e Gosens a fare i terzini con Cataldi e Adli in mezzo. L’avvio dei suoi è straordinario con il gol di Kean che arriva al termine di un’azione spettacolare e con il rigore procurato da Bove che Beltran realizza con freddezza da veterano. Il gol di Kone non ferma il monologo dei suoi che appena incassato il gol giallorosso segnano ancora sull’asse Bove-Kean. Nel secondo tempo la musica è la stessa poi dopo il poker di Bove tocca anche a Richardson, Sottil e Kouamè per Cataldi, Bove e Beltran. Su corner arriva il quinto gol e il finale è pura accademia. Con 17 gol nelle ultime 5 gare, e 19 punti in 7 partite, ha ufficialmente conquistato Firenze e soprattutto spinto la sua squadra nelle zone alte dalla classifica, 7,5